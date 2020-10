Slowakei setzt Armee bei Coronanotstand ein

Bratislava. Weil die Coronainfektionszahlen trotz des seit 1. Oktober geltenden Notstands rasant steigen, hat die slowakische Regierung den Einsatz der Armee beschlossen. Die Gesundheitsbehörden seien mit ihren Kapazitäten am Rand ihrer Möglichkeiten angekommen, erklärte Gesundheitsminister Marek Krajci am Freitag in Bratislava. Die Soldaten sollen bei Coronatests und dem Nachverfolgen von Kontakten Infizierter assistieren sowie das Krankenhauspersonal bei Routinetätigkeiten unterstützen. (dpa/jW)