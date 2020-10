Heuschreckenplage in Pakistan offiziell beendet

Islamabad. Pakistan hat die Heuschreckenplage im Land für beendet erklärt. Diese Woche seien die letzten Bezirke von den Tieren befreit worden, sagte der Koordinator des nationalen Heuschreckenkontrollzentrums, Moazzam Ejaz, am Freitag in Islamabad. Experten warnen jedoch vor weiteren Heuschreckenschwärmen, die aus den Nachbarstaaten über das südasiatische Land herfallen und noch in diesem Jahr die Ernte in verschiedenen Regionen bedrohen könnten. (dpa/jW)