Katalonien: Abfuhr für spanischen König

Barcelona. Die nach Unabhängigkeit von Spanien strebende Region Katalonien hat dem spanischen König Felipe VI. am Freitag in aller Öffentlichkeit eine Abfuhr erteilt. Die wichtigsten Politiker der Region ließen den Monarchen bei einer Preisverleihung in Barcelona allein. An dem Boykott nahmen Regionalpräsident Pere Aragonès, Parlamentspräsident Roger Torrent und Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau teil. Vor dem alten Hauptbahnhof Estació de França, in dem die Zeremonie stattfand, demonstrierten Hunderte Menschen. Sie verbrannten Fotos des Monarchen und skandierten: »Katalonien hat keinen König!« (dpa/jW)