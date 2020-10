IG Metall gewinnt BR-Wahl bei Berliner Glas

Berlin. Die Beschäftigten beim Spezialoptikunternehmen Berliner Glas haben zum ersten Mal einen IG-Metall-Betriebsrat gewählt. In den kommenden Monaten wird sich entscheiden, ob die rund 1.000 Beschäftigten auch einen IGM-Tarifvertrag erstreiten können. »Sollte unser Mitgliederzuwachs bei Berliner Glas weiterhin so kräftig anhalten, werden wir mit der Belegschaft darüber diskutieren, ob sie einen IG-Metall-Tarifvertrag durchsetzen will«, wird Jan ­Otto, Erster Bevollmächtigter der IGM Berlin, am Freitag in einer Mitteilung zitiert. (jW)