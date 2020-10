China schließt sich WHO-Impfstoffinitiative an

Beijing. China hat sich einer internationalen Initiative für die Beschaffung eines künftigen Coronaimpfstoffs für ärmere Länder angeschlossen. Die Volksrepublik sei der Initiative Covax wegen ihres Versprechens beigetreten, »Covid-19-Impfstoffe zu einem weltweiten öffentlichen Gut zu machen«, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chun­ying, am Freitag in Beijing zu der am Vortag getroffenen Vereinbarung. Welche Summe China bereitstellt, teilte sie nicht mit. Covax wird unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation WHO geleitet. Bis Ende 2021 will die ­Initiative zwei Milliarden Impfdosen für 92 Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen erwerben. Hua sagte, es sei eine »Priorität« ihres Landes, Impfstoffe für arme Staaten bereitzustellen. China hoffe, dass noch mehr Länder Covax unterstützen. (AFP/jW)