Deutsche Exporte im August leicht gestiegen

Berlin. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, sind die deutschen Exporte im August den vierten Monat in Folge gestiegen – und zwar um 2,4 Prozent zum Vormonat. Die Dynamik lässt allerdings nach: Im Juli hatte es noch ein Wachstum von 4,7 Prozent gegeben, im Juni von 14,9 Prozent und im Mai von 9,0 Prozent. Außerdem lieferten die Unternehmen von Januar bis August Waren im Wert von 770,3 Milliarden Euro ins Ausland, was 12,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum sind. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) geht davon aus, dass im Gesamtjahr 2020 unterm Strich ein Minus von 13 Prozent herauskommen wird. (Reuters/jW)