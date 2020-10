Schlachthofschließung: Tönnies wehrt sich

Berlin. Der wegen mehrerer Massenansteckungen mit dem Coronavirus in die Schlagzeilen geratene Fleischkonzern Tönnies hat sich gegen die vorübergehende Schließung seines Standorts im Emsland gewehrt. Es sei eine einstweilige Verfügung gegen die Entscheidung des Landkreises beantragt worden, teilte der zu Tönnies gehörende Schlachthof Weidemark am Mittwoch mit. An dem Standort waren nach Angaben des Landkreises 112 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. (AFP/jW)