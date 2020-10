BRD-Industrie produziert weniger

Wiesbaden. Die deutsche Industrie ist auf Rezessionskurs. Die Produktion sank im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Bereits im Juli hatte es nur ein Wachstum von 1,4 Prozent gegeben, nachdem die Produktion im Mai noch 9,3 Prozent zulegen konnte. Grund für den Rückgang im August war die Entwicklung in der Automobilindustrie: Nach einem Anstieg um 8,9 Prozent im Juli sei die Produktion dort im Folgemonat um 12,5 Prozent zurückgegangen. (dpa/jW)