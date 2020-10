Bern. Nach den Coronafällen bei der ukrainischen Fußballnationalmannschaft gibt es auch beim Deutschland-Gegner Schweiz vor den anstehenden Länderspielen einen infizierten Sportler. Nationalspieler Xherdan Shaqiri sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Schweizerische Fußballverband (SFV) am Dienstag mit. Der 28jährige, der beim englischen Meister FC Liverpool spielt, befinde sich in Isolation, er war am Montag ins Camp der Nationalmannschaft gekommen. (dpa/jW)