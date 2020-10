Letzter spanischer KZ-Überlebender tot

Madrid. Der letzte spanische Überlebende der Konzentrationslager der Nazis ist tot. Im Alter von 101 Jahren starb Juan Romero in Frankreich, wie die spanische Zentralregierung in Madrid am Montag mitteilte. Sie würdigte ihn als einen Helden, der gegen Faschismus, für Freiheit und die Verteidigung der Demokratie gekämpft hatte. Der 1919 im andalusischen Córdoba geborene Romero hatte sich als Teenager der Republikanischen Armee im Spanischen Bürgerkrieg angeschlossen, wie die Tageszeitung El País (Onlineausgabe) am Sonntag berichtete. Nach dem Sieg der Faschisten unter Franco ging er nach Frankreich, wo er von den deutschen Truppen verhaftet und im August 1941 in das Konzentrationslager Mauthausen nach Österreich deportiert wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte er nach Frankreich zurück, wo er bis zu seinem Tod lebte. (AFP/jW)