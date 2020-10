Pakistan: Freispruch für verurteilten Christen

Lahore. In Pakistan ist ein zum Tode verurteilter Christ freigesprochen worden. Die Vorwürfe der Blasphemie wurden aufgehoben, wie ein Gerichtssprecher in Lahore am Dienstag sagte. Der Mann verbrachte die vergangenen sechs Jahre in Haft. Es ist das zweite Mal in Pakistans Geschichte, dass ein Christ vom Vorwurf der Gotteslästerung freigesprochen wurde. 2018 war die Christin Asia Bibi, die acht Jahre im Gefängnis verbrachte hatte, ebenfalls freigesprochen worden. (dpa/jW)