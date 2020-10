Berg-Karabach: Türkei fordert »Solidarität«

Baku. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu (AKP) hat die »internationale Gemeinschaft« zur Solidarität mit Aserbaidschan im Konflikt um die autonome Region Berg-Karabach aufgerufen. »Armenien und Aserbaidschan auf gleicher Höhe zu halten oder diesen zwei Ländern auf gleiche Weise zu begegnen, bedeutet, die Besatzer zu belohnen«, sagte Cavusoglu am Dienstag bei einem Treffen mit dem aserbaidschanischen Außenminister Jeyhun Bayramov in Baku. Die Türkei unterstützt den Krieg Aserbaidschans militärisch. Der seit Jahrzehnten andauernde Konflikt zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken war vor gut einer Woche eskaliert. Am Dienstag dauerten die Gefechte an, allerdings zunächst weniger intensiv als in den Tagen zuvor. Die Behörden in der nicht anerkannten Republik Arzach sprachen von 21 weiteren getöteten Soldaten. Damit sei die Zahl der Opfer in den Reihen der Armee auf 240 gestiegen. Die aserbaidschanische Seite machte bislang keine Angaben zu getöteten Soldaten in den eigenen Reihen. (dpa/jW)