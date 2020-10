Deutsche Bahn erhöht Preise im Fernverkehr

Berlin. Bahnfahren wird wieder teurer. Die Deutsch Bahn kündigte am Dienstag an, dass zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember die Fahrkartenpreise im Fernverkehr um durchschnittlich ein Prozent steigen werden. Supersparpreise und Sparpreise bleiben unverändert, ebenso die Preise für die Bahncard 25 sowie 50. Fahrkarten zum sogenannten Flexpreis verteuern sich im Schnitt um 1,5 Prozent, für Streckenzeitkarten und die Bahncard 100 liegt der Aufschlag im Durchschnitt bei 1,9 Prozent. Zu Jahresbeginn waren die Preise noch um zehn Prozent gesunken. Grund dafür war eine Mehrwertsteuersenkung. (dpa/jW)