Berlin: Tichanowskaja will mehr Sanktionen

Berlin. Die belarussische Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja hat bei einem Besuch in Berlin zu mehr Unterstützung des Westens aufgerufen. »Wir möchten, dass Deutschland als eines der mächtigsten Länder der Welt bei Verhandlungen helfen kann«, sagte Tichanowskaja vor einem am Dienstag geplanten Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel. Sie sei dankbar, dass die EU Sanktionen gegen Personen aus dem Umfeld von Präsident Alexander Lukaschenko verhängt habe. »Die Liste muss erweitert werden«, sagte Tichanowskaja. Der BRD-Botschafter in Belarus, Manfred Huterer, hat unterdessen das Land vorübergehend verlassen. Er sei am Dienstag ausgereist, »um Gespräche in Berlin zu führen«, erfuhr dpa aus dem Auswärtigen Amt. Demnach will Berlin sich solidarisch mit Polen und Litauen zeigen, die ihre Botschafter bereits zuvor aus der belarussischen Hauptstadt Minsk abgezogen hatten. (dpa/jW)