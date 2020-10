Nobelpreis für Medizin vergeben

Stockholm. Für ihre Verdienste im Kampf gegen das Hepatitis-C-Virus bekommen Harvey J. Alter (USA), Michael Houghton (Großbritannien) und Charles M. Rice (USA) den Medizinnobelpreis. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit. Alter entdeckte das Virus, Houghton isolierte dessen Genom, Rice führte den Beweis, dass es Hepatitis verursachen kann. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO sterben jährlich weltweit fast 400.000 Menschen infolge einer Hepatitis-C-Infektion, 71 Millionen sind chronisch infiziert. Europa gehört zu den stark betroffenen Regionen. (dpa/jW)