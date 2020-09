Warnstreiks: Verdi stellt Ultimatum bis Freitag

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat am Mittwoch den »Arbeitgebern« ein Ultimatum gestellt: Sollten sie nicht bis Freitag morgen in Verhandlungen über einen bundesweiten Rahmentarifvertrag einwilligen, könnte es im Nahverkehr weitere Warnstreiks geben. Verdi-Vorsitzende Christine Behle rief die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände auf: »Überdenken Sie Ihre Verhandlungsblockade und machen Sie Verhandlungen in der nächsten Woche möglich«. (dpa/jW)