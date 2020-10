Neukaledonien: Keine Loslösung von Paris

Nouméa. Die Bewohner des französischen Überseegebiets Neukaledonien haben sich in einem Referendum knapp gegen eine Loslösung von Frankreich entschieden. Bei der Abstimmung am Sonntag votierten rund 53 Prozent laut amtlichem Endergebnis gegen die Unabhängigkeit, wie die Behörden mitteilten. Die Beteiligung lag demnach bei 85,6 Prozent. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron brachte sein »tiefes Gefühl der Dankbarkeit« und seine »Demut« angesichts des Ergebnisses zum Ausdruck. In einer Ansprache im Élysée-Palast wandte er sich auch an die Verfechter der Unabhängigkeit Neukaledoniens: »Nur zusammen werden wir das Neukaledonien von morgen aufbauen.« (AFP/jW)