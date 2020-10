Bank Monte dei Paschi lagert faule Kredite aus

Mailand. Die Aktionäre der italienischen Bank Monte dei Paschi di Siena haben den Weg für einen Verkauf freigemacht. Sie stimmten am Sonntag zu, dass der Anteil ausfallgefährdeter Kredite auf 4,3 Prozent der Gesamtkreditvergabe gesenkt wird. Das wird möglich, indem faule Kredite in Höhe von 8,1 Milliarden Euro an die staatliche Bad Bank Amco übertragen werden. Die älteste Bank der Welt war 2017 mit einem acht Milliarden Euro schweren Rettungspaket der Regierung vor dem Zusammenbruch bewahrt worden. Der Staat hält derzeit einen Anteil von 68 Prozent. Bis Ende 2021 muss Monte Paschi nach den Vorgaben der EU wieder privatisiert werden.(Reuters/jW)