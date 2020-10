Kuba: Ex-BRD-Diplomat zum Vizeaußenminister berufen

Havanna. Der ehemalige kubanische Botschafter in Deutschland, Gerardo Peñalver Portal, ist zum Vizeaußenminister seines Landes ernannt worden. Havannas Chefdiplomat Bruno Rodríguez beglückwünschte ihn am Freitag per Twitter zur neuen Position. Peñalver war von 2005 bis 2009 Botschafter in der BRD. Seine Eltern waren als Diplomaten in der Vertretung in Moskau beschäftigt. Von 1996 bis 1998 war er als dritter Sekretär an der Außenstelle der Botschaft in Bonn und von 2000 bis 2003 als stellvertretender Missionsleiter in Berlin tätig. Zum Zeitpunkt seiner Ernennung war Peñalver Portal Botschafter in der Russischen Föderation.(Volker Hermsdorf)