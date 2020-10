Erneut Proteste in Belarus

Minsk. Mehrere zehntausend Menschen haben am Sonntag in Belarus gegen die Regierung von Präsident Alexander Lukaschenko protestiert. Nach Angaben einer Sprecherin des Innenministeriums kamen Wasserwerfer zum Einsatz und es gab Festnahmen, weitere Details wollte sie nicht nennen. Vor der Demonstration hatten die Organisatoren erklärt, der Protest am Sonntag sei diesmal »politischen Gefangenen« gewidmet. Sie riefen zu einem Marsch zum Okrestina-Gefängnis in Minsk auf, wo mehrere Teilnehmer früherer Kundgebungen inhaftiert sind. Wie die Behörden bestätigten, war ein 41jähriger Mann im Gefängnis gestorben. Nach offiziellen Angaben war er aus einem Doppelstockbett gefallen und hatte sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Swetlana Tichanowskaja, die sich als »legitime Präsidentin« des Landes bezeichnet, warf den Behörden »Lügen« vor. (AFP/jW)