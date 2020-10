Panne: Börsenhandel in Tokio ausgesetzt

Tokio. Die Börse in Tokio hat wegen einer technischen Panne den Handel für mindestens den gesamten Donnerstag ausgesetzt. Wann er wieder aufgenommen werden könne, sei noch unklar, teilte der Börsenbetreiber Japan Exchange Group (JPX) mit. Der Handel mit allen Aktien war bereits kurz vor Öffnung der Börse am Donnerstag wegen der Panne unterbrochen worden. Zu der Art des technischen Problems machte JPX zunächst keine Angaben. Es war der größte Systemausfall seit 2005, als der Handel in Tokio drei Stunden ausgesetzt worden war.(AFP/jW)