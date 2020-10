Arbeitslosenquote in Euro-Zone gestiegen

Luxemburg. In der Euro-Zone ist die offizielle Arbeitslosenquote im August den fünften Monat in Folge gestiegen und erreicht den höchsten Stand seit Juli 2018. Die Quote habe um 0,1 Prozent auf 8,1 Prozent zugelegt, teilte des Statistikamt Eurostat am Donnerstag mit. Im Euro-Raum waren laut Eurostat im August 13.188 Millionen Menschen arbeitslos. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Arbeitslosen um 251.000. Die Jugendarbeitslosigkeit wuchs hierbei überdurchschnittlich stark. Die Arbeitslosenquote von Personen unter 25 Jahren lag im August bei 18,1 Prozent. (dpa/jW)