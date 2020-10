Erneut Razzien gegen linke HDP in Türkei

Istanbul. Zum dritten Mal in einer Woche hat die türkische Polizei Razzien gegen ­Mitglieder der linken Oppositionspartei HDP durchgeführt und dabei 19 Menschen festgenommen. Darunter seien die Kobürgermeisterin der Stadt Qers (türkisch: Kars), Sevin Alaca, sowie weitere Parteifunktionäre, meldete die kurdische Nachrichtenagentur ANF am Donnerstag. Zudem sei das Rathaus in Qers durchsucht worden. Die Staatsanwaltschaft werfe den Festgenommenen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vor. (dpa/jW)