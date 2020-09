jW

Komponist und Humanist

Zu jW vom 26./27.9.: »Volkslied und Moderne«

Die junge Welt ist die einzige Tageszeitung hierzulande, ja das einzige Printmedium überhaupt, das Bela Bartok aus Anlass seines 75. Todestags gewürdigt hat! Vielen Dank für den exzellenten Artikel über den großen Komponisten und Rhapsoden sowie den sympathischen Menschen und Humanisten. Bartok gilt zu Recht als Symbolfigur der Moderne (…).

Als an Herders »Stimmen der Völker in Liedern« orientierter Musikethnologe gehört er zu den wenigen Tonschöpfern und Gelehrten (zeitgleich mit Zoltan Kodaly und Ralph Vaughan Williams in Europa bzw. mit Mary Lou Williams oder William Grant Still in den USA), die aufrichtiges Interesse zeigten für die heimatlichen Volksweisen. Ja, er erforschte die Folklore der osteuropäischen Landbevölkerung nicht nur, um sie aufzuzeichnen und so der Nachwelt zu erhalten, sondern ließ sich davon inspirieren und sie im eigenen Œuvre fruchtbar werden. Dabei war er sich bewusst, dass seine peniblen Transkriptionen der vielen von ihm rezipierten und phonographisch konservierten Volkslieder an die Grenzen des (damals) in der abendländischen Notation Darstellbaren gingen.

Was den aufgeklärten und weitsichtigen Homo politicus Bartok betrifft, so ließ er sich von dem reaktionären Horthy-Regime (1920–1945, jW) nicht vereinnahmen und floh schließlich vor dem Faschismus in die vermeintlich freie Welt.

Als Künstler dachte er – ähnlich wie der junge Wilde Beethoven – gar nicht daran, den allgemeinen Publikumsgeschmack und die Erwartungen des Bildungsbürgertums zu bedienen. Nachdem z. B. seine Tanzpantomime »Der wunderbare Mandarin« (Originaltitel: »A csodálatos mandarin«) bei der Kölner Uraufführung am 27. November 1926 einen Theaterskandal auslöste und von der bürgerlichen Presse als angeblich »unmoralisch«, ja »pornographisch« diffamiert worden war (woraufhin Oberbürgermeister Konrad Adenauer weitere Aufführungen verbot), machte er das Beste daraus und arbeitete das Werk zu einer Orchestersuite um, die heute zum Repertoire gehört. Bartok lebte bis zuletzt unbeirrt nach seinen ethischen Prinzipien und politischen Überzeugungen; materieller Besitz bedeutete ihm nichts. (…)

Thomas Molzahn, Köln

Nicht zerfleischen

Zu jW vom 12.9.: »›Partei muss Klassenfrage ernst nehmen‹«

Vielen Dank an Inge Hannemann für die klaren Worte und dafür, dass sie sich weiterhin nicht entmutigen lässt, sondern in unserem gemeinsamen Sinne aktiv bleibt. Ich kann sie sehr gut verstehen. Auch ich höre öfter ähnliche Kritik. Auch ich bin (…) bei vielen Gruppen aktiv, ohne formal Mitglied zu sein. Bei demokratischen Gruppen ist das möglich. Ich kann auch diejenigen verstehen, die das bedauern. Viele identifizieren sich mit ihrer Organisation und sehen Kritik an ihr als persönlichen Angriff und als Nichtwertschätzung der eigenen Tätigkeit statt froh zu sein, dass bei aller Unterschiedlichkeit gemeinsam für die gemeinsamen Ziele gearbeitet wird. Auch ohne Mitglied zu sein, kann gemeinsam gekämpft werden. Deshalb wünsche ich mir, dass die von allen Beteiligten genannten gemeinsamen Ziele im Vordergrund stehen und nicht die eigene Partei, Organisation oder Gruppe. Nur so können wir Verbesserungen erreichen, statt uns gegenseitig zu zerfleischen. Danke an alle, die sich entsprechend engagieren.

Uwe Schnabel, Coswig

Rüstungsausgaben umwidmen

Zu jW vom 24.9.: »Moria überall«

Mit Interesse habe ich den Artikel gelesen und vertrete zu dem Asylstreit nachfolgende Meinung: Außer einigen recht unklaren Aussagen zur Flüchtlingsproblematik der EU-Kommission konnte ich nichts erkennen, was das Los der Flüchtlinge und ihrer Kinder nachhaltig verbessert. Ein weiteres »Moria« ist also auch in Zukunft nicht ausgeschlossen. Eine verpflichtende Aufnahme von Flüchtlingen ist nicht vorgesehen, d. h. Ungarn, Polen und Österreich haben sich wieder durchgesetzt. Insgesamt handelt es sich wohl um Vorschläge, wie die EU sich am wirkungsvollsten vor Flüchtlingen an der eigenen Grenze schützen könnte. Dabei will Europa nur die geflüchteten Menschen nicht, die Rohstoffe (z. B. Gas und Öl) aus den Herkunftsländern sind weiterhin sehr willkommen. Auch interessiert die EU wenig, unter welchen Bedingungen die Rohstoffe seit Jahrzehnten gefördert werden und wie sich deren Verkauf und Gewinnung auf die Arbeitsbedingungen und den Lebensstandard der einheimischen Bevölkerung auswirken (…). Natürlich waren auch die wirklichen Fluchtursachen, die endlosen Leidenswege der Geflüchteten und die unmenschlichen Bedingungen in den Lagern für die EU-Kommission nicht von besonderem Interesse. Ebensowenig scheint es die Kommission zu interessieren, dass christlich geprägte EU-Länder im Jahr 2020 Flüchtlinge lieber im Mittelmeer ertrinken lassen, als sie aufzunehmen und zu versorgen. Unser Innenminister Seehofer ist in dieser Beziehung ein besonders negatives Beispiel. In München demonstrierten Menschen für die Aufnahme von Migranten und kritisierten das Agieren der EU-Staaten. Auf einem Plakat stand geschrieben: »Schande über dich, EU«. Ich schließe mich der Aussage an. Natürlich ist es nicht verboten, auch als Nichtpolitiker einen Vorschlag zur tatsächlichen und langfristigen Lösung der Flüchtlingsproblematik zu unterbreiten. So schlage ich vor, die geplanten Milliardenausgaben für Rüstung umzuwidmen in Ausgaben für eine moderne Infrastruktur, für Bildung, Gesundheitsvorsorge und für Gewerbe in den betroffenen Ländern. Da mit plötzlichen russischen Panzerangriffen aus den Weiten Sibiriens nicht zu rechnen ist, stünde das viele Steuergeld zur Verfügung. Den Protest der Rüstungskonzerne werden wir überleben. Sollten diese Rüstungsmilliarden nicht reichen, bin ich für Steuererleichterungen, die Konzerne extra erhalten, welche in den Flüchtlingsländern kurzfristig und zusätzlich eine angemessene Anzahl neuer Arbeitsplätze schaffen. Nur wenn sich in den Herkunftsländern die Lebensbedingungen kurzfristig und spürbar ändern, werden die Fluchtbewegungen aufhören. Noch mehr Stacheldraht, noch höhere Mauern oder Schießanlagen halten Flüchtlinge nicht ab. Wir Deutschen haben bekanntlich damit Erfahrungen. Ich hoffe, die Partei Die Linke äußert sich laut und deutlich zu diesen Asylrechtsplänen der EU-Kommission.

Stephan Müller, Steinberg