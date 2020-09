Betrugsfall: J P Morgan bekommt Rekordstrafe

New York. Die US-Bank JP Morgan Chase muss wegen des Vorwurfs der Marktmanipulation eine Rekordstrafe von 920 Million US-Dollar zahlen. Das Justizministerium erklärte am Dienstag (Ortszeit), die Bank habe über Jahre bei Finanztermingeschäften für Edelmetalle sowie bei Termingeschäften für US-Staatsanleihen betrogen. Zwischen 2008 und 2016 hätte der Konzern in Zehntausenden Fällen betrogen. (AFP/jW)