Verdeckter Angriff

Die Bundesregierung hat sich auf einen De-Facto-Ausschluss des chinesischen Konzerns Huawei vom Aufbau der deutschen 5G-Netze geeinigt. Dies berichtet am Mittwoch das Handelsblatt. Demnach sehen die geplanten Regeln des neuen IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 für sämtliche 5G-Bauteile ein zweiteiliges Genehmigungsverfahren vor, das zwar formal für Hersteller aus allen Ländern offen ist, praktisch aber die Grundlage für die Ausgrenzung chinesischer Unternehmen wie Huawei schafft. So ist vorgesehen, dass 5G-Bauteile nicht nur technisch zertifiziert, sondern auch die Hersteller auf ihre »Vertrauenswürdigkeit« überprüft werden müssen. Gilt die technische Zertifizierung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im Fall von Huawei als unproblematisch, so soll die »Vertrauenswürdigkeit«, wie es das Handelsblatt formuliert, »mit Hilfe nachrichtendienstlicher Informationen« bewertet werden. Der Bundesnachrichtendienst (BND) hat in der Vergangenheit regelmäßig erklärt, er sei der Ansicht, Huawei müsse von den deutschen 5G-Netzen ferngehalten werden. Das neue IT-Sicherheitsgesetz verleiht dem Geheimdienst die Macht, Entscheidungen von immenser Tragweite, wie diejenige über Huawei, letztlich im Alleingang zu fällen.

Mit dem De-Facto-Ausschluss von Huawei trägt die Bundesregierung einerseits dem massiven Druck der Vereinigten Staaten Rechnung, die mit allen Mitteln versuchen, den Paradekonzern der chinesischen IT-Branche zu zerstören. Erst in der vergangenen Woche hatte sich der Staatssekretär im US-Außenministerium Keith Krach im Rahmen der US-Kampagne für »saubere Netzwerke« in Berlin aufgehalten, um nicht zuletzt Telekom-Chef Timotheus Höttges zum Verzicht auf Huawei-Technologie zu nötigen. Allerdings sprechen sich in Berlin nicht nur beinharte Transatlantiker für den Ausschluss von Huawei aus, sondern auch Politiker, die in der Maßnahme eine Chance für die Positionierung der EU als Weltmacht sehen. Demnach hat die EU, die in der Zukunftswelt der globalen Internet- und Kommunikationstechnologie von Großkonzernen aus den USA und China weitgehend abgehängt worden ist, bei 5G die – seltene – Chance, mit Ericsson (Schweden) und Nokia (Finnland) endlich einmal selbst zum »Global Player« zu werden. Entsprechend wirbt etwa EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton, Exchef des französischen IT-Konzerns Atos, ebenfalls für den Ausschluss übermächtiger Konkurrenz, auch wenn er, im Unterschied zu Krach, immerhin von »sicheren« anstatt von »sauberen Netzwerken« spricht, um Huawei nicht offen als »schmutzig« zu diffamieren.

Dass die Bundesregierung – anders als unlängst etwa Großbritannien – Huawei nicht namentlich ausgrenzt, sondern den Ausschluss mit dubiosem Geheimdienstgeraune legitimiert, hat Gründe. Zum einen fordert die EU aktuell von China, mit dem geplanten Investitionsabkommen den chinesischen Markt erheblich stärker für Unternehmen aus Europa zu öffnen. Schlösse Berlin eine Firma vom Kaliber Huaweis direkt aus, lieferte es Beijing ein kaum zu widerlegendes Gegenargument gegen die Marktöffnung. Zudem fürchtet die Bundesregierung, die Volksrepublik könnte Gegenmaßnahmen gegen deutsche Unternehmen ergreifen. Vor allem die Kfz-Hersteller – Paradekonzerne der deutschen Industrie – sind auf ihr Chinageschäft existenziell angewiesen. Aus ähnlichen Gründen sind auch andere Länder zu einem nicht offen erklärten Ausschluss von Huawei übergegangen. So vermeidet etwa Kanadas Regierung einen offiziellen Ausschluss, um, wie Agenturen kürzlich bestätigten, »die Chinesen nicht zu verärgern«, setzt aber darauf, dass die Netzbetreiber freiwillig auf Huawei verzichten, was sie bislang – man kennt sich – auch tun. Indiens Regierung wiederum übt, wie jüngst bekannt wurde, hinter den Kulissen stark Druck auf die indischen Telekomfirmen aus, keine 5G-Komponenten in China zu kaufen, um New Delhi ein Verbot zu ersparen.

Unbestritten ist allerdings, dass auch ein De-Facto-Ausschluss von Huawei teuer wird, und kostbare Zeit verlorengeht. In Deutschland warnten die großen Netzbetreiber kürzlich vor Mehrkosten von bis zu 55 Milliarden Euro, müssten sie auf Huawei verzichten und die bereits verbauten Komponenten sowie die 4G-Elemente, auf denen 5G aufbaut, entfernen. Das ist, was die unmittelbaren Kosten anbelangt, wohl zu hoch gegriffen; Milliardensummen kommen auf die Konzerne und indirekt auf die Verbraucher allerdings fraglos zu. Erst kürzlich wies der European Round Table for Industry (ERT), ein Lobbyverband von 55 Großkonzernen, darauf hin, dass die Union beim 5G-Ausbau schon jetzt weit zurückliegt; ein Huawei-Verzicht dürfte locker 18 zusätzliche Monate kosten. Da die Industrie der Zukunft auf 5G aufbaut, droht der Rückstand den »Standort Deutschland« in der globalen Konkurrenz empfindlich zurückzuwerfen.