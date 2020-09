Kürzungen bei Shell: 9.000 Jobs gestrichen

London. Der britisch-niederländische Ölkonzern Royal Dutch Shell will bis zu 9.000 Stellen streichen. Das entspricht mehr als zehn Prozent der weltweiten Belegschaft. Eine Umstrukturierung des Konzerns werde ab 2022 zu Kürzungen von bis zu 2,5 Milliarden Dollar jährlich führen, teilte der Ölgigant am Mittwoch mit. Shell will sich im Zuge der geplanten Reduzierung der Treibhausgasemissionen eine neue Struktur geben. Der Konzern hatte die Mitarbeiter im Sommer einem Insider zufolge darüber informiert, dass bis Jahresende entsprechende Umbaupläne präsentiert werden sollen. (Reuters/jW)