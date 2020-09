Regierungsbildung gelungen

REUTERS/Yves Herman Noch zuversichtlich: Sozialdemokrat Paul Magnette (l.) und der designierte belgische Premier De Croo am Mittwoch in Brüssel

Fast 500 Tage nach der Parlamentswahl im Mai 2019 bekommt Belgien eine neue Regierung. Ministerpräsident wird Alexander De Croo von der liberalen flämischen Partei Open Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD). Das Kabinett soll an diesem Donnerstag vereidigt werden, wie der Königliche Palast am Mittwoch bekanntgab.

In der Nacht zuvor hatte sich das »Vivaldi« genannte Bündnis aus Grünen, Liberalen und Sozialdemokraten, jeweils aus Flandern und der Wallonie, sowie den flämischen Christdemokraten auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Der Name nimmt Bezug auf die Farben der beteiligten Parteien: Grün, Rot, Orange und Blau. Sie erinnern an das Werk »Die vier Jahreszeiten« des Komponisten Antonio Vivaldi. Am Mittwoch mussten aber noch die Mitglieder der sieben Parteien via Internet ihre Zustimmung geben. Ergebnisse wurden bis jW-Redaktionsschluss nicht bekannt.

Der 44 Jahre alte De Croo wäre der erste Ministerpräsident in den letzten zehn Jahren, der aus Flandern stammt. In der Übergangsregierung von Sophie Wilmès, die seit Mai 2019 kommissarisch die Geschäfte führte, war er Finanzminister. Es wird keine leichte Amtszeit werden, denn die Parteien, die bei der letzten Wahl mit Abstand am meisten dazugewinnen konnten, sind nicht an der Regierung beteiligt.

Die »Vivaldi«-Koalition setze die Politik der vorherigen Regierung fort, kritisierte Peter Mertens, der Vorsitzende der marxistischen PTB/PVDA am Mittwoch auf Twitter: »Das ist liberale Kontinuität: Keine Millionärssteuer, keine Herabsetzung des Renteneintrittsalters auf 65 Jahren (trotz aller Versprechen), und die Lohnentwicklung wird weiter blockiert.« Die PTB/PVDA war eine der großen Gewinnerinnen der letzten Wahl.

Erheblichen Widerstand hat die Regierung auch von rechts außen zu erwarten. Die nationalistische Nieuw-Vlaamse Alliantie und die extrem Rechten vom Vlaams Belang bekamen in Flandern über 40 Prozent der Stimmen. Sie halten das »Vivaldi«-Kabinett deshalb für wallonisch dominiert. Daran ändere auch ein flämischer Regierungschef nichts. Sie riefen ihre Anhänger auf, aus Protest die gelbe flämische Fahne mit dem schwarzen Löwen aus den Fenstern zu hängen. »Echte flämische Löwen machen keine Regierung ohne flämische Mehrheit«, zitierte die Tageszeitung De Morgen am Mittwoch Theo Francken, einen der führenden Köpfe der N-VA.