Das Elend ist sicher

Tom Weller/dpa Die Regierung macht es möglich: Prekäre Arbeitsverhälntisse führen zu Armutsrenten

Der Regierung sind alte Menschen eine Last. Immer mehr Senioren in Deutschland werden mit Renten abgespeist, die kaum zum Überleben reichen. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, ist deren Armutsrisiko drastisch gestiegen. Im vergangenen Jahr waren 15,7 Prozent aller Männer und Frauen, die älter als 65 sind, von Armut bedroht – das heißt, sie bezogen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens. Bei einem Ein-Personen-Haushalt lag diese Grenze 2019 bei 1.074 Euro im Monat.

Die Ursachen liegen auf der Hand. Anja Piel, Bundesvorstandsmitglied beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) sagte am Mittwoch gegenüber jW: »Deutschland hat den größten Niedriglohnsektor in ganz Westeuropa. Wenn der Lohn schon nicht zum Leben reicht, ist Altersarmut praktisch vorprogrammiert.« Die Zahlen sprächen für sich. Seit 2005 seien in der Gruppe der über 65jährigen 43 Prozent mehr Menschen durch Armut gefährdet. Die Grundrente einzuführen sei deshalb richtig gewesen. »Jetzt muss die Politik dafür sorgen, das Rentenniveau auch über das Jahr 2025 hinaus zu stabilisieren und weiter anzuheben«, teilte Piel mit.

Doch geht es nach dem Willen der Herrschenden, soll von Armut geschwiegen werden. Die Bundesregierung hat angekündigt, mit »Wumms aus der Krise« zu kommen. Arbeitsmarktforscher Stefan Sell von der Hochschule Koblenz, kritisierte am Mittwoch gegenüber jW: »Immer wieder wird Altersarmut in der politischen Diskussion und auch in vielen Medien verkürzt auf den Bezug von Grundsicherung im Alter.« Demnach werde stets hervorgehoben, dass gemessen an der Zahl der Grundsicherungs­empfänger im Alter »nur« etwas mehr als drei Prozent arm seien. Das Statistische Bundesamt habe nun zu Recht die »richtige« Quote hervorgehoben. Die liege mit fast 16 Prozent deutlich höher, so Sell. Besonders beunruhigend sei zudem der überaus starke Anstieg der Altersarmutsquote in den vergangenen Jahren. »Auch deshalb, weil die richtig große Welle an altersarmen Menschen in den kommenden Jahren erst noch kommen wird.« Darunter seien all diejenigen, die mit »zerschossenen Erwerbsbiographien« und einem Leben im Niedriglohnsektor keine Rente bekommen werden, die über der Grundsicherungsschwelle liege.

Die Armut der einen ist das Glück der anderen. »Für 2018 kann man zeigen, dass mehr als zwei Milliarden Euro an Grundsicherungsleistungen im Alter nicht ausgezahlt werden mussten, weil die Betroffenen ihre Ansprüche nicht geltend gemacht haben. Das ›rechnet‹ sich für den Staat«, stellte Sell gegenüber jW fest.

Die Regierung findet die Zahlen hingegen wenig alarmierend. »Die Armutsgefährdungsquote sagt nichts aus über Bedürftigkeit. Sie ist ein statistisches Maß der Einkommensverteilung und hängt von vielen Annahmen sowie der Datenquelle ab«, relativierte ein Sprecher des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) auf jW- Nachfrage am Mittwoch. Ob jemand im Alter hilfebedürftig sei, hänge von vielen, oftmals »sehr individuellen Einflüssen« ab, die für die Höhe des Alterseinkommens entscheidend seien. »Die wirksamste Strategie gegen Altersarmut ist Prävention durch eine möglichst durchgängige Erwerbsbiographie mit gutem Erwerbseinkommen und entsprechender Altersvorsorge«, schlug der Sprecher des BMAS vor. Die Regierung scheint sich nicht zuständig zu fühlen.