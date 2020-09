Zug zur Zentrale

Julian Stratenschulte/dpa Beschäftigte protestieren gegen drohende Arbeitsplatzvernichtung beim Autozulieferer Continental (Hannover, 29.9.2020)

Hannover. Zum Protest gegen angekündigte Stellenstreichungen beim Automobilzulieferer Continental reisten am Dienstag Hunderte Beschäftigte aus verschiedenen Standorten zum Hauptsitz in Hannover an. Anlass der Kundgebung war eine Sitzung des Continental-Aufsichtsrates. Die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) fordert, dass der Aufsichtsrat gegen die Schließung des Aachener Reifenwerks mit rund 1.800 Mitarbeitern stimmt. Der Vorstand müsse tarifliche und betriebliche Lösungen präsentieren, um Entlassungen zu vermeiden, so ein Sprecher auf einer Kundgebung am Dienstag.

Unterstützung erhielt er aus dem Bundestag. »Trotz umfangreicher Staatshilfen in der Coronapandemie will die Geschäftsführung mit der Schließung profitabler Werke und Verlagerungen in Billiglohnländer reagieren. Das ist inakzeptabel«, erklärte der Aachener Linke-Abgeordnete Andrej Hunko gleichentags in einem Statement.

Continental will wegen des »Strukturwandels« in der Autoindustrie und der Coronakrise weltweit 30.000 Stellen »verändern«, wie es im Konzernsprech heißt. Allein 13.000 hierzulande. Zwar werden Beschäftigte dabei auch weiterqualifiziert, parallel aber ebenso Stellen gestrichen oder verlagert. »Es fand keine Einbindung der Mitbestimmung bei der Vorbereitung der Entscheidungen des Vorstands statt - weder betrieblich noch auf Unternehmensebene«, kritisieren IG BCE und Betriebsräte in einer Resolution. (jW)