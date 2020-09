Die lange Zeit danach

Bundesarchiv, Bild 183-L0827-207 / Gahlbeck, Friedrich / CC-BY-SA 3.0 »Hohe Reputation«: Mannschaft der DDR bei den Olympischen Sommerspielen, München 1972

Es hat nichts Makabres, wenn Lutz Thieme von verstorbenen Olympioniken direkt zu aktuellen Fragen des bundesdeutschen Spitzensports überleitet. »Welchen Leistungssport wollen wir denn?« fragt der Professor für Sportmanagement an der Hochschule Koblenz im Gespräch mit jW. Die Überlegung ergibt sich für den jetzt 54jährigen zwingend aus einer Studie zur Lebenserwartung jener 6.066 west- und ostdeutschen Sportlerinnen und Sportler, die von 1956 bis 2016 bei Olympia starteten (von den Winterspielen im italienischen Cortina d’Ampezzo bis zu den Sommerspielen in Rio de Janeiro). Am 1. Juli 2019, dem Stichtag der Studie, waren genau 400 dieser Athleten verstorben, darunter 138 Medaillengewinner. Er habe nicht nur Daten zusammentragen, sondern Impulse für die gegenwärtige Praxis setzen wollen, sagt Thieme fünf Monate, nachdem er die Studie vorgestellt hat. Und muss feststellen: »Eine grundsätzliche Diskussion gibt es weiterhin nicht, zumindest wird sie nicht öffentlich geführt.«

Thiemes wohl überraschendster Befund: Den DDR-Olympioniken war bislang ein längeres Leben beschieden als denen aus dem Westen. Die deutlichsten Unterschiede gibt es in der Altersgruppe der 15- bis 34jährigen, wo das Sterberisiko der Olympioniken West deutlich über dem der Gesamtbevölkerung lag. Auch das der DDR-»Diplomaten im blauen Trainingsanzug« lag etwas über dem Gesamtdurchschnitt, aber doch deutlich unter dem der westdeutschen Sportler. »Das muss überraschen, da ist nichts geschönt«, sagt Thieme und versteht das Ergebnis als Aufforderung zu gründlichem Nachdenken. Dass es jenen in die Karten spiele, die meinen, »kontrolliertes Doping unter ärztlicher Aufsicht« in der DDR habe weniger gesundheitlichen Schaden anrichten können als das freie Spiel der Kräfte nebenan, weist der Wissenschaftler energisch zurück und betont, »dass es objektiv keinen Kausalzusammenhang zwischen Doping und Sterblichkeit gibt«.

Obgleich Spitzensportler prinzipiell einer Risikogruppe angehörten, seien Faktoren, die nicht unmittelbar etwas mit ihrer sportlichen Karriere zu tun haben, für ihre Lebenserwartung vermutlich von großer Bedeutung. »Das betrifft das Leben nach dem Leistungssport«, so Thieme. »Für diese lange Zeitspanne von 50 oder 60 Jahren wird ein Weltmeister oder Olympiasieger niemals mehr dieselbe Spitzenstellung einnehmen wie vorher.« Darüber müssten Spitzensportler sich »im klaren sein«. Beim Nachdenken über die Studie ist das Wohlgefühl, das erfüllte Leben nach dem Ende der sportlichen Karriere, für Thieme eine zentrale Kategorie. Die individuellen Lebensumstände der ehemaligen Athleten müssten allerdings erst noch wissenschaftlich untersucht werden.

»Erfolgreiche Leistungssportler hatten in der DDR eine hohe Reputation, für ihre berufliche Zukunft war gesorgt, ihr Lebensstandard übertraf den des Normalbürgers«, konstatiert er. Im Westen habe das so nicht gegolten. Die Sportler hatten zwar einen höheren Lebensstandard als die Konkurrenten im Osten, doch nicht in Relation zur Gesamtheit der BRD-Bevölkerung. Im Westen gab es auch lange kaum nennenswerte Konzepte zur beruflichen Qualifikation für das »Leben danach«.

Thieme hält Nachfolgestudien über die Lebenswege ehemaliger Olympioniken für dringend notwendig. Sie müssten »viel mehr Datenmaterial« einbeziehen, »zum Beispiel auch, was das Suizidrisiko betrifft«.

Fest steht für den ehemaligen Präsidenten des Landessportbundes Rheinland-Pfalz, dass Spitzensportler grundsätzlich bereit sind, »für ihre Erfolge Lebenszeit einzusetzen und damit zu bezahlen«. Die gesellschaftliche Anerkennung ihrer Leistungen müsse sich dennoch auch in einer Honorierung bzw. Entschädigung ausdrücken, sagt er. Seit diesem Jahr stellt der Bund Mittel für eine Spitzensportlerrente bereit. Thieme begrüßt das. »Doch es geht um weit mehr. Wir brauchen ein stimmiges System des Leistungssports, angepasst an andere gesellschaftliche Voraussetzungen als zu Zeiten des Kalten Krieges. Welche Form von Leistungssport passt zu dieser bundesdeutschen Gesellschaft der 2020er Jahre? Die Diskussion darüber scheint meines Erachtens unvermeidlich, wenn der Spitzensport außerhalb des Fußballs seine gesellschaftspolitische Bedeutung stabilisieren will.«