Übergangsregierung in Mali ernannt

Bamako. Nach dem Militärputsch in Mali haben die neuen Machthaber einen Zivilisten als Übergangsregierungschef bestimmt. Der frühere Außenminister und Diplomat Moctar Ouané wurde am Sonntag abend nach offiziellen Angaben von Übergangspräsident Bah N’Daw ernannt. Der Schritt soll helfen, dass Sanktionen des westafrikanischen Staatenbündnisses Ecowas gegen Bamako aufgehoben werden. Am Freitag war der ehemalige Verteidigungsminister N’Daw als Übergangspräsident vereidigt worden. Nach einer Übergangszeit von 18 Monaten sollen Wahlen stattfinden. (dpa/jW)