Athen wirft Flüchtlingshelfern Spionage vor

Athen. Die griechische Polizei hat 35 Mitgliedern von vier Flüchtlingsorganisationen vorgeworfen, als Schleuser und Spione agiert zu haben. Eine entsprechende Anzeige sei an die Justiz geleitet worden, teilte die Polizei am Montag in Athen mit. Die Betreffenden sollen in mindestens 32 Fällen Informationen über die Positionen der griechischen Küstenwache und Koordinaten möglicher Landungsabschnitte vor der Insel Lesbos an Schleuser in der Türkei geleitet haben. Die betreffenden Organisationen wurden zunächst nicht namentlich genannt. (dpa/jW)