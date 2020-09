USA verlegen Truppen nach Litauen

REUTERS/Andrius Sytas/File Photo Ein »Abrams«-Panzer der US-Armee auf dem Stützpunkt Pabrade in Litauen (29.5.2020)

Vilnius. In Litauen wird nach Regierungsangaben im November ein neues Kontingent an US-Truppen mit Kampffahrzeugen und Militärtechnik eintreffen. Die Soldaten sollen die Einheiten ersetzen, die Anfang September für militärische Übungen in das baltische EU- und NATO-Land verlegt wurden, wie das Verteidigungsministerium in Vilnius am Dienstag mitteilte. Die Truppen sollen als Teil der US-Operation »Atlantic Resolve« bis Ende Juni auf dem Militärstützpunkt Pabrade in der Nähe der Grenze zu Belarus stationiert werden.

»Diese Übungen der US-Truppen in Litauen sind vorgeplant und stehen nicht im Zusammenhang mit irgendwelchen Ereignissen in der Region«, hieß es in der Mitteilung. Auch der US-Botschafter in Litauen, Robert S. Gilchrist, betonte bei einem gemeinsamen Truppenbesuch mit dem litauischen Verteidigungsminister Raimundas Karoblis: »Ich möchte Ihnen versichern, dass diese Übungen einem vorgegebenen Zeitplan folgen und nicht die jüngsten Veränderungen der Lage in der Region widerspiegeln.« (dpa/jW)