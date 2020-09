UN-Generaldebatte: Chinas Präsident will Klimaneutralität vor 2060

United Nations/Handout Der Präsident der Volksrepublik China, Xi Jingping, spricht auf der UN-Generalversammlung in New York am Dienstag

New York. Chinas Staatschef Xi Jinping hat größere Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel versprochen. Sein Land wolle vor 2060 die Klimaneutralität schaffen. Auch solle der Ausstoß von Kohlendioxid vor 2030 den Höhepunkt erreichen, sagte der Präsident am Dienstag in einer vorher auf Video aufgezeichneten Rede bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York. Unter Klimaneutralität versteht man, dass die Verwendung von Brennstoffen oder menschliche Aktivitäten keinen Einfluss auf die Kohlendioxidkonzentration der Atmosphäre haben und insofern nicht klimaschädlich sind. China werde seine beabsichtigten nationalen Beiträge zur Erfüllung des Pariser Klimaabkommens erhöhen, indem es »energischere Maßnahmen« ergreife, versprach Xi. (dpa/jW)