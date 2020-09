USA: Mehr als 200.000 Covid-19-Tote

Meghan McCarthy/dpa

Washington. Die Zahl der in den USA mit Covid-19 Gestorbenen hat einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge am Dienstag die Marke von 200.000 übersprungen. Derzeit kommen den Zählungen zufolge etwa 800 Verstorbene pro Tag hinzu. Damit sind die USA gemessen an den offiziellen Daten anderer Länder das weltweit am stärksten betroffene Land. Die Zahl der positiv auf Corona getesteten US-Bürger stieg zuletzt um rund 44.000 auf 6,87 Millionen. Viele Beobachter hatten zu Beginn der Pandemie vorausgesagt, dass die Zahl von 200.000 Toten in den USA wohl nicht überschritten werden wird. US-Präsident Donald Trump hatte Mitte April erklärt, in seinem Land werde es maximal 65.000 Covid-19-Tote geben, Anfang Mai hatte er dann von maximal 100.000 gesprochen. (Reuters/jW)