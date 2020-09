Jemen: Konfliktparteien tauschen Gefangene aus

Genf. Die Konfliktparteien im Jemen haben sich geeinigt, eine große Zahl Gefangener auszutauschen. Etwa 1.080 Menschen, die in Zusammenhang mit dem Krieg in dem arabischen Land in Gefangenschaft sitzen, sollten freigelassen werden. Das teilten der Jemen-Beauftragte der Vereinten Nationen, Martin Griffiths, und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) am Sonntag mit. Vertreter der jemenitischen Regierung, die von Saudi-Arabien unterstützt wird, und der verfeindeten Ansarollah (»Huthis«) einigten sich auf den Schritt nach Gesprächen in Genf. (dpa/jW)