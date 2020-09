Israel: Trotz Shutdown Anti-Netanjahu-Proteste

Tel Aviv. Trotz verschärfter Coronalockdown-Maßnahmen haben am Samstag abend in Israel Tausende Menschen in verschiedenen Städten gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu demonstriert. Seine Kritiker werfen ihm vor, er nutze den erneuten Anstieg von Coronavirusinfektionen aus, um einen Angriff auf das Demonstrationsrecht zu legitimieren. Die meisten Protestierenden, die sich in Jerusalem und anderen Städten kurz vor dem wichtigsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, der am Sonntag abend begann, versammelt hatten, trugen Masken und hielten Abstand. Zuvor hatte Netanjahu die Proteste als »Brutstätten« des Virus bezeichnet. Am Freitag hatte die Regierung nach Rekordzahlen von nachgewiesenen Infektionen den Shutdown in dem Land für zunächst rund zwei Wochen verschärft. (dpa/jW)