Libanon: Designierter Premier gibt auf

Beirut. Im Libanon ist der jüngste Versuch zur Bildung einer Regierung gescheitert. Der designierte Ministerpräsident Mustafa Adib gab am Sonnabend den Auftrag zur Regierungsbildung zurück. Es sei ihm nicht möglich gewesen, die Hoffnungen der Bevölkerung auf die Bildung eines reformorientierten Kabinetts zu erfüllen, sagte Adib in einer Fernsehansprache. Die Vorgängerregierung war nach der Explosionskatastrophe in der Hauptstadt Beirut vom 4. August zurückgetreten, bei der mehr als 190 Menschen getötet und Hunderttausende obdachlos geworden waren. Seit seiner Nominierung Ende August hatte Adib versucht, Experten für sein Kabinett zu gewinnen, um den Weg für sogenannte internationale Finanzhilfen freizumachen. Seine Versuche wurden jedoch von den beiden wichtigsten Parteien der schiitischen Bevölkerungsgruppe, Amal und Hisbollah, blockiert. Beide bestanden auf jeweils ihrem Vertreter für den Posten des Finanzministers. (AFP/jW)