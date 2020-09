Prügeltruppe für RWE

Ende Gelände / www.flickr.com/photos/133937251@N05/50384140758 / CC BY-ND 2.0 Rabiater Polizeieinsatz gegen Umweltschützer: Tagebau Garzweiler am Sonnabend

Nach den Massenkundgebungen von »Fridays for Future« am Freitag stand das Rheinland am Wochenende im Mittelpunkt der Proteste gegen den Klimawandel. Der Tagebau Garzweiler ist dabei zum neuen Zentrum des Kampfs gegen den Abbau fossiler Energieträger geworden. Der Konzern RWE will dort bis 2038 Braunkohle fördern, dafür Dörfer abbaggern und deren Bewohner vertreiben. »Ende Gelände« rief für den Sonnabend zu »zivilem Ungehorsam« gegen diese Pläne auf. Etwa 3.000 Umweltschützer beteiligten sich nach Angaben des Bündnisses. Polizeieinheiten gingen gegen sie unter Einsatz von Pfefferspray, Schlagstöcken, Pferden und Hunden teils mit brutaler Gewalt vor.

Sechs Polizisten seien verletzt worden, blieben aber im Dienst, wie die Polizei Aachen meldete. Die Frage, wie viele Demonstranten körperliche Beeinträchtigungen davongetragen haben, konnte ein Sprecher der Behörde gegenüber jW am Sonntag nicht beantworten. Beamte nahmen 47 Menschen fest, 64 Personen kamen in Gewahrsam. Mehrfach wurde die Presseberichterstattung behindert, beispielsweise jW-Reporterin Manuela Bechert am Sonnabend gegen 13 Uhr nahe des Orts Keyenberg verletzt. Sie habe Fotos vom Polizeieinsatz gegen einen Demonstrationszug machen wollen, währenddessen habe ein Beamter ihr Pfefferspray in die Augen gesprüht. Sie sei dann auf eine Kuhweide geflüchtet, ein Polizeipferd sei durchgegangen, habe einen Stacheldrahtzaun mitgerissen. »Plötzlich habe ich nur noch Zaun und Pferd über mir gesehen«, so Manuela Bechert. Die Reporterin ließ sich von Sanitätern verarzten, die eine gebrochene Rippe feststellten. Die Berichterstattung von vor Ort musste sie einstellen. Sie bemerkte schließlich noch, wie das am Vorderlauf verletzte Pferd nach dem Vorfall weiter im Einsatz blieb.

Der Linke-Bundestagsabgeordnete Lorenz Gösta Beutin war als Beobachter bei der Protestaktion und veröffentlichte das Video einer Polizeiaktion auf Twitter. Es zeigt, wie eine Gruppe von Demonstranten – »sehr jung und friedlich« – durch Polizisten bedrängt wird. »Der dokumentierte Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray gegen die friedlichen Klimaaktivisten war unverhältnismäßig«, erklärte er. Trotz der Gewalt seitens der Polizei bewertete Beutin die Aktionen von »Ende Gelände« als »erfolgreich und notwendig – die Klimabewegung ist trotz Corona wieder voll am Start«.

Demonstrationsteilnehmern gelang es am Sonnabend, in den Tagebau zu kommen und Förderbänder sowie den Kohlebunker zu besetzen. Im Kraftwerk Weisweiler drangen ebenfalls Aktivisten in einen Kohlebunker ein. Die Proteste von »Ende Gelände« richteten sich auch gegen die Nutzung von Gas – der bislang für 2038 geplante Ausstieg aus der Kohleverstromung dürfe nicht zum »Gaseinstieg« werden, erklärte das Bündnis am Sonnabend. So wurde die Zufahrt zum Gaskraftwerk Lausward von rund 250 Personen blockiert. Vor einem weiteren Gaskraftwerk in Düsseldorf demonstrierten nach Polizeiangaben rund 200 Menschen.

Nach Angaben von RWE ist die Umsiedlung der 1.500 Bewohner der vom Konzern beanspruchten Ortschaften bereits weit fortgeschritten. Eine symbolträchtige Aktion gelang somit am Sonnabend durch die »Wiedereröffnung« der Gaststätte »Keyenberger Hof«, die RWE 2019 aufgekauft und geschlossen hatte. Nun besetzten Demonstranten die Kneipe, um dagegen zu protestieren, dass systematisch Dorfgemeinschaften zerstört werden. »Am Sonntag um 10 Uhr verließen die letzten Besetzer die Gaststätte«, so ein Polizeisprecher zu jW.