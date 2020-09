Her mit den Bildern!

John Evers Einsendung zum Fotowettbewerb 2019 von John Evers – Thema »In Bewegung«

Der jW-Fotowettbewerb geht in den Zieleinlauf – in zweieinhalb Wochen (14. Oktober) endet die Einsendefrist. Für ambitionierte Hobbyfotografinnen und -fotografen bedeutet das, jetzt noch mal auf die Tube und die Auslöser zu drücken. Wie jedes Jahr winken attraktive Preise für die besten Bilder, die Ausstellung von besonders gelungenen Werken in der jW-Ladengalerie und nicht zuletzt die Präsentation in einem Wandkalender für 2021. Eine Chance, die sich Fotobegeisterte nicht entgehen lassen sollten!

Folgende Themenbereiche stehen zur Auswahl:

Nachbarschaft – Meine Welt aus einer neuen Perspektive

8. Mai 1945 – Tag der Befreiung

Krankes System – Covid 19 und die Folgen

Jugendthema (für alle bis 18): Kampf um die Zukunft – Eine andere Welt ist nötig.

Die Zusendungen sollten bitte möglichst digital erfolgen. Bei der Einsendung von Papierfotos: Auf jedem Foto bitte gut lesbar Name, Vorname, Alter, Anschrift, Bildtitel und zu welchem Thema es gewertet werden soll vermerken. Zum digitalen Upload der Motive steht folgender Link im Netz bereit: jungewelt.de/fotoupload.