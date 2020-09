Waffenbrüderschaft hält

Emrah Gurel/AP/dpa Kriminalisiert: Unterstützer der prokurdischen Demokratischen Volkspartei (HDP) in Istanbul, 24. März 2019

In der »neuen Türkei« unter Präsident Recep Tayyip Erdogan wird gar nicht mehr versucht, den Eindruck von Gewaltenteilung und Unabhängigkeit der Justiz aufkommen zu lassen. Als der Generalstaatsanwalt von Ankara, Yücel Kocaman, am vergangenen Wochenende heiratete, fuhr das Brautpaar direkt nach der Trauung in den Palast des Staatspräsidenten, um dort ein Erinnerungsfoto mit Erdogan zu schießen. Für die Hochzeitsgeschenke, die ihm der Präsident überreichte, bedankte sich der Staatsanwalt umgehend mit einer großen Festnahmewelle gegen dessen Gegner am Freitag.

Betroffen sind Politiker der prokurdischen Oppositionspartei HDP sowie sozialistische Aktivisten. Die HDP-Politiker werden beschuldigt, hinter Massenprotesten im Oktober 2014 gestanden zu haben, die sich gegen die Unterstützung des sogenannten Islamischen Staates (IS) durch die Regierung Erdogan richteten. Während die IS-Kämpfer damals in die syrisch-kurdische Stadt Kobani (arabisch: Ain Al-Arab) eindrangen, wurden in der Osttürkei Dutzende Menschen bei Zusammenstößen von Demonstranten mit der Polizisten und islamistischen Paramilitärs getötet.

Sechs Jahre nach der Schlacht um Kobani ist es den syrischen Kurden gelungen, den IS weitgehend zu zerschlagen und ihre Autonomieregion Rojava zu halten. Und in der Türkei verfügt die HDP laut jüngster Umfragen trotz aller Repression weiterhin über eine konstante Unterstützung von mehr als zehn Prozent der Wähler. Für die übrige, von den Kemalisten dominierte Opposition spielen kurdische Stimmberechtigten eine Schlüsselrolle.

Schon bei den Kommunalwahlen im letzten Jahr zeigte sich, dass die islamistisch-faschistische Regierungsallianz der AKP und MHP nur mit Unterstützung der HDP geschlagen werden kann. So zielen die jüngsten Massenfestnahmen, zu denen die anderen staatstragend ausgerichteten Oppositionsparteien erwartungsgemäß schweigen, nicht nur auf die Schwächung der HDP, sondern des fragilen Oppositionsblocks insgesamt.

In Deutschland wird derweil mit zweierlei Maß gemessen. So führte die Vergiftung des »Kremlkritikers« Alexej Nawalny durch Unbekannte zu einer scharfen Warnung der Bundesregierung in Richtung Russland. Und über die kurzzeitige Festnahme des CIA-nahen »Demokratieaktivisten« Joshua Wong durch Hongkonger Behörden wurde in dieser Woche umfangreich berichtet.

Dagegen schweigt Bundesaußenminister Maas, wenn in der Türkei um die hundert Oppositionelle von der Polizei aus ihren Wohnungen geholt oder kurdische Bauern aus Militärhubschraubern geworfen werden. Während sich die Bundesregierung und ein Großteil der sogenannten Leitmedien längst im Kalten Krieg gegen die geopolitischen Rivalen Russland und China befinden, wird in unverbrüchlicher Treue an der bis in die Zeiten des Bagdadbahnbaus im 19. Jahrhundert zurückreichenden Waffenbrüderschaft mit der Türkei festgehalten – koste es, was es wolle.