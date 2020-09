Black Panther: Freiheit nach 49 Jahren

New York. In den USA hat ein New Yorker Bewährungsausschuss am Mittwoch die Freilassung des Black-Panther-Mitglieds Jalil Muntaqim, ehemals bekannt als Anthony Bottom, angeordnet. Demnach muss er bis zum 20. Oktober aus der Hochsicherheitsvollzugsanstalt Sullivan in Fallsburg, New York, entlassen werden, wie das Bündnis »Free Mumia« am Donnerstag mitteilte. Muntaqim hat 49 Jahre in Haft verbracht. Er wurde 1971 für eine bewaffnete Aktion der Black Liberation Army verurteilt. Der 68jährige hat seit längerem gravierende gesundheitliche Pro­bleme, im Mai war er zusätzlich an Covid-19 erkrankt. (jW)