Moskau: Senioren müssen zu Hause bleiben

Moskau. Angesichts stark steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus hat Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin eine Ausgangssperre für Senioren verordnet. Ab kommenden Montag sollten Einwohner über 65 Jahren zu Hause bleiben und so selten wie möglich einkaufen gehen, erklärte Sobjanin am Freitag. Spaziergänge bleiben jedoch erlaubt. Die Unternehmen rief der Bürgermeister auf, ihren Angestellten die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen. Am Dienstag hatte Moskau mit mehr als 1.000 nachgewiesenen Neuinfektionen binnen 24 Stunden den höchsten Anstieg seit Ende Juni gemeldet. (AFP/jW)