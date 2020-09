Kolumbien: Soldat tötet Frau an Kontrollposten

Bogotá. Inmitten der Proteste gegen Polizeigewalt ist in Kolumbien eine Frau von einem Soldaten an einem Kontrollposten erschossen worden. Sie wurde »durch den Schuss eines Mitglieds der Streitkräfte getötet«, sagte General John Rojas im kolumbianischen Fernsehen am Donnerstag (Ortszeit). Nach Medienberichten ereignete sich der Vorfall in der Nähe der Gemeinde Miranda im Südwesten des Landes. In manchen Berichten hieß es, die Frau habe mit ihrem Fahrzeug versucht, eine Kontrolle zu vermeiden. Die Nachricht dürfte die Proteste gegen staatliche Gewalt weiter befeuern, neben dem Vorwurf der Tötung von Zivilisten wird gegen Dutzende Militärs im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch ermittelt. (dpa/jW)