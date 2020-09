Rekord in Polen bei Neuinfektionen

Warschau. Polen hat so viele neue Coronaansteckungen registriert wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Am Freitag verzeichneten die Behörden 1.587 nachgewiesene Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, wie das Gesundheitsministerium in Warschau mitteilte. Der bisherige Rekordwert von 1.136 Neuinfektionen wurde einen Tag zuvor erfasst. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, es gebe keine großen lokalen Epidemieherde. »Das ist ein Effekt unserer Rückkehr zur Normalität.« Viele Ausbrüche seien auf private Feiern zurückzuführen, auch in Pflegeheimen nehme die Zahl der Infizierten zu. (dpa/jW)