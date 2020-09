Nordkorea bedauert Tod eines Südkoreaners

Seoul. Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un hat sich nach Angaben Seouls für den Tod eines Südkoreaners in nordkoreanischen Gewässern entschuldigt. Kim habe den Vorfall als »schändliche Angelegenheit« bezeichnet, erklärte der Nationale Sicherheitsberater Suh Hoon in Seoul am Freitag. Kim bat demnach um Entschuldigung dafür, dass er »Präsident Moon Jae In und die Südkoreaner enttäuscht« habe. Der Mitarbeiter der südkoreanischen Fischereibehörde war am Dienstag von Einsatzkräften in nordkoreanischen Gewässern erschossen worden. Suh las einen Brief der Partei der Arbeit Koreas vor. Darin räumt Pjöngjang ein, es seien etwa zehn Schüsse auf den Mann abgegeben worden, der »illegal in unsere Gewässer eingedrungen« sei und sich geweigert habe, sich ordnungsgemäß auszuweisen. (AFP/jW)