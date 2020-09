Bunt, widerständig, inklusiv

Martin Meissner/AP Photo Auch im Braunkohlerevier: Das Bündnis »Alle Dörfer bleiben« wehrt sich gegen Zwangsumsiedlungen

Es darf wieder angereist werden: Dem Aktionsbündnis »Ende Gelände« ist es am Freitag kurzfristig gelungen, im Rheinischen Braunkohlerevier weitere Übernachtungsplätze für Klimaaktivisten zu schaffen, nachdem es am Donnerstag wegen der coronabedingten Abstandsregeln einen Anreisestopp ausgesprochen hatte. Am frühen Freitag morgen sollte eines der dezentralen Camps nahe Aachen durch die Polizei geräumt werden – dies konnte jedoch abgewendet werden. Trotz des penibel erarbeiteten Hygienekonzepts, das die persönlichen Daten der Teilnehmenden mit einer sogenannten Corona-ID verknüpft, die bei Plena, Aktionstrainings und weiteren Zusammenkünften angegeben werden muss, wollte die Stadt Aachen das Camp räumen lassen. Angeblich hatten Daten von Anwesenden gefehlt. Aber mit repressiven Maßnahmen ist das »Ende Gelände«-Team mittlerweile vertraut und ließ sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Von rund 60 Polizeifahrzeugen wurde das Camp in den frühen Morgenstunden belagert. »Die wollen nur, dass es hier bereits im Vorfeld zu einer Eskalation führt«, so Ronja Weil, Pressesprecherin des Bündnisses.

»Ende Gelände« ruft weiterhin alle Menschen dazu auf, den Klimaschutz selbst in die Hand zu nehmen – sprich die Regierung durch massenhaften zivilen Ungehorsam unter Druck zu setzen, damit der Ausstieg aus der Kohleverstromung schnellstmöglich und nicht wie bisher geplant erst 2038 abgeschlossen wird. Bereits am Freitag waren mehr als 3.000 Menschen vor Ort, um sich an diesem Aktionswochenende für Klimagerechtigkeit der Politik und dem Energiekonzern RWE entgegenzustellen und dessen Infrastruktur mit ihren Körpern zu blockieren.

An den Hauptbahnhöfen von Köln und Mönchengladbach sind Verteilerstellen eingerichtet worden, um den Ankommenden den Weg in die Camps zu weisen. Von diesen aus werden die verschiedenen »Finger« starten. Dieses von »Ende Gelände« seit Jahren erprobte Konzept bedeutet, dass mehrere Gruppen losziehen, um an verschiedenen Orten effektiv zu blockieren. Aufgrund der Coronapandemie wird es an diesem Blockadewochenende weitaus mehr Finger als üblich geben – dies ist Teil des Hygienekonzepts. Neben einem »Anti-Kohle-Kidz-Finger« speziell für Jugendliche ist auch ein barrierearmer »inklusiver Finger« geplant. Er soll an Stellen blockieren, die für Menschen mit körperlichen Einschränkungen erreichbar sind. Außerdem wird es einen für nicht deutschsprachige Menschen mit Übersetzung geben.

»Vor uns liegt ein Wochenende mit vielfältigen und bunten Protesten gegen die Klimazerstörung«, fasste Kim Solievna, eine weitere Pressesprecherin von »Ende Gelände«, am Freitag zusammen. An zahlreichen Orten würde nun deutlich gemacht, »dass der fossile Kapitalismus ein Modell der Vergangenheit ist. Statt dessen streiten wir gemeinsam mit Tausenden hierzulande und weltweit für ein gutes Leben für alle Menschen«.