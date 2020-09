EVP empört: EU-Diplomaten nach Venezuela entsandt

Brüssel. Der Auswärtige Dienst der EU hat mit der Entsendung zweier ranghoher Diplomaten nach Venezuela für Empörung in der christdemokratischen EVP-Fraktion des EU-Parlaments gesorgt. Dies sei ein schwerwiegender politischer und strategischer Fehler, da es »den Anschein von Normalität erweckt, wo nur Korruption und Gewaltherrschaft dominieren«, heißt es in einem Brief an den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Im Auswärtigen Dienst stieß der unter anderem von EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) unterschriebene Brief auf Unverständnis. Die EU-Mitgliedstaaten seien über die Mission informiert worden. (dpa/jW)