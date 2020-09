UNO: China empört über US-Kritik

New York. China hat in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats empört auf die US-Kritik an seinem Vorgehen in der Coronakrise reagiert. »Ich muss sagen: Genug ist genug!« so Botschafter Zhang Jun am Donnerstag (Ortszeit) in einer Videokonferenz des UN-Gremiums, an der zahlreiche Staats- und Regierungschefs teilnahmen. Er verwies darauf, dass die USA die höchsten Coronavirusinfektionszahlen und -todesopfer der Welt verzeichnen. »Wenn jemand zur Rechenschaft gezogen werden sollte, sollten dies einige US-Politiker selbst sein«, sagte Zhang. Er stellte die Frage, warum die USA als das Land mit den »höchstentwickelten medizinischen Technologien und Systemen in der Welt« die höchsten Coronazahlen hätten. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag in seiner Videoansprache zur UN-Generaldebatte China erneut als angeblichen Verursacher der Pandemie attackiert. (AFP/jW)